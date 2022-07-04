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Параллельный импорт косметики и бытовой химии могут ограничить

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметику и парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд», которое организация направила в Минпромторг. «Известия» ознакомились с ним.

Посторонним ввоз разрешен: как в России будет работать параллельный импорт
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Бренды продолжают производство этих товаров в РФ либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту, сказано в письме. Исключения просят сделать для части брендов. Например, в категории косметических или туалетных средств это Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и так далее.

В группе мыла и моющих средств параллельный импорт предложили ограничить для Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, «Тирет» и другие. Аналогичные изменения нужны в категории кофеварок и приспособлений для кофе, это бренды Nescafe, Nespresso.

«Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — сказал «Известиям» исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

Эксперт пояснил, что в случае прямого импорта таможня оценивает степень оригинальности товара. То есть ФТС проверяет: перед ней официальный представитель бренда или речь идет о неавторизованном дистрибьютере. Если же продукция попала в список Минпромторга с товарами, которые можно ввезти в страну по параллельному импорту, то степень оригинальности продукции оценить сложнее. Таможня не может на границе глубоко анализировать особенности продукции, это неэффективный подход, который будет задерживать всю работу системы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Исключение из правил: косметику могут запретить для серого импорта»

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