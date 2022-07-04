Минпромторг расширил список для параллельного импорта продукцией Siemens и BMW

Перечень товаров для параллельного импорта на территорию России расширен дополнительной номенклатурой брендов Siemens и BMW. При этом продукция тех компаний, которые всё еще ведут свою деятельность в РФ, из перечня была удалена, сообщил 4 июля глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам на выставке Innoprom-2022.

«Механизм параллельного импорта работает. Не так давно мы внесли в Минюст откорректированный перечень. Из него исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с нашего рынка. А, наоборот, включены в него — продукция компаний Siemens, BMW — тех, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет продукцию на наш рынок», — заявил Мантуров.

Так, из обновленного перечня были удалены насосное оборудование для систем водоснабжения Wilo, батарейки и аккумуляторы Duracell, средства гигиены Merries и другие. Их производители гарантировали поставки в Россию.

«Всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тыс., покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это — посчитайте в процентном отношении», — добавил Мантуров.

Ранее в этот же день стало известно, что крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметику и парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе.

В группе мыла и моющих средств параллельный импорт предложили ограничить для Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, «Тирет» и др. Аналогичные изменения нужны в категории кофеварок и приспособлений для кофе, это бренды Nescafe, Nespresso.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него попали товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя и других категорий товаров — например, электроники, игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов. Список будет пересматривается раз в квартал.