В Кремле оценили призыв Токаева наладить другие маршруты транспортировки нефти

Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 июля, прокомментировал призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наладить альтернативные маршруты транспортировки нефти из республики.

«Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — сказал Песков.

Ранее в этот день Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Он подчеркнул, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Токаев также заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

5 июля районный суд Новороссийска приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток за нарушение плана ликвидации разливов. 24 мая глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что ведомство выявило порядка 100 нарушений на объектах КТК.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.