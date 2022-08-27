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Эксперт заявил о невозможности в ближайшее время подписать документ ДНЯО

Политолог Ищенко: шансы подписать соглашение ДНЯО крайне малы
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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Российский и украинский политолог и дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал итоги обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участники которой не смогли прийти к соглашению. Свое мнение он высказал «Известиям» 27 августа.

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«Думаю, что пока США и Россия находятся в состоянии конфронтации, перспективы на подписание соглашения крайне малы. Их практически нет. В настоящее время идет практически война с Соединенными Штатами, т.к. они заявили, что хотят нашего уничтожения, ввели против нас экономические санкции, вооружают против нас Украину. С Китаем США также находятся на грани военной конфронтации. Как можно подписать документ о контроле над оружием со страной, которая пытается уничтожить Россию, в том числе военными силами?» — считает Ищенко.

Эксперт добавил, что, по его мнению, неподписание договора существенно не повлияет на расстановку сил. Если будут сняты ограничения в гонке вооружений, это не значит, что сразу начнется ядерная война, поскольку разрабатывать новые типы оружия крайне затратно, подчеркнул Ищенко.

Ранее 27 августа сообщалось, что участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ. В США заявили, что сожалеют, что проект итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не был принят, хотя он и не был идеален.

Результаты конференции ДНЯО прокомментировал также заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов, который отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживых заявлений по Украине.

Председатель заключительного заседания конференции Густаво Злаувинен заявил ранее, что ее участники не пришли к единому соглашению о содержании итогового документа. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

ДНЯО — многосторонний международный акт, разработанный комитетом по разоружению ООН и направленный на предотвращение расширения круга государств, обладающих ядерным оружием. Участниками договора является 191 государство за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. Пять государств — участников договора обладают ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году в Нью-Йорке.

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