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Гаджи Автомат заявил о везении Илича в бою со Шлеменко

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Сербский боец Александр Илич смог быстро победить россиянина Александра Шлеменко благодаря везению. Об этом 27 августа рассказал «Известиям» известный спортсмен Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат.

«Иличу просто повезло, что он попал коленом. Очень обидное и досадное поражение. Думаю, Александр сделает выводы и подойдет к следующим боям еще в более лучшей форме», — сказал Гаджи Автомат.

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Он отметил, что если бы судья разрешил продолжить бой, то у Шлеменко был бы шанс спасти поединок, как он уже делал раньше.

«Если бы судья дал больше времени, Шлеменко мог бы подняться и пропустить еще больше ударов. Но раньше Александр много раз поднимался и возвращался в бой — и сейчас тоже был большой шанс. Здесь трудная ситуация», — считает Наврузов.

Бой состоялся ранее днем в Екатеринбурге. Илич менее чем за минуту сумел отправить Шлеменко в нокаут. Несмотря на то что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба.

По итогу поединка Шлеменко заявил о желании провести реванш. Боец добавил, что его главная ошибка в том, что он недооценил соперника.

Ранее перед боем Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

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