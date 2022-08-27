Вучич заявил о фантастической цене на российский газ

Сербия приобретает российский газ по фантастической цене, заявил президент республики Александар Вучич в обращении к нации 27 августа.

По его словам, Сербия тратит 3,2 млрд кубических метров газа. От России страна получает 2 млрд кубических метров газа по цене в €800 млн.

«Фантастическая цена!» — заявил политик

Он разъяснил, что в настоящий момент РФ покрывает 63–64% нужд страны. Сейчас, отметил Вучич, если бы стране было необходимо получить 1,2 млрд куб. м газа от России по нынешним ценам, то властям пришлось бы заплатить €4,8 млрд.

«К счастью, нам удалось закупить (газ. — Прим. ред.) до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», — резюмировал президент.

Ранее, 26 августа, Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может пройти сегодняшний энергетический кризис и покупать газ по сформировавшимся ценам. По его словам, Европу ожидают проблемы осенью и зимой.

24 августа президент Сербии обратил внимание на то, что крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне кризиса. Он подчеркнул, что об этом объявляют Великобритания, Финляндия, Германия и другие развитые страны Европы.

26 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.