Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил о фантастической цене на российский газ
Экономика
ЦБ смягчил для банков правила выдачи населению наличной валюты
Мир
ВСУ за сутки трижды обстреляли ЗАЭС
Общество
Григоренко заявил о прекращении открытого горения лесов в Рязанской области
Мир
В Харьковской области уничтожено до 100 националистов
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Спорт
Алоян назвал победу Гассиева «возвращением Тайсона»
Сюжет:

Вучич заявил о фантастической цене на российский газ

0
Фото: официальный сайт президента Сербии/predsednik.rs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия приобретает российский газ по фантастической цене, заявил президент республики Александар Вучич в обращении к нации 27 августа.

Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре
Сможет ли ЕС избежать резкого скачка стоимости голубого топлива

По его словам, Сербия тратит 3,2 млрд кубических метров газа. От России страна получает 2 млрд кубических метров газа по цене в €800 млн.

«Фантастическая цена!» — заявил политик

Он разъяснил, что в настоящий момент РФ покрывает 63–64% нужд страны. Сейчас, отметил Вучич, если бы стране было необходимо получить 1,2 млрд куб. м газа от России по нынешним ценам, то властям пришлось бы заплатить €4,8 млрд.

«К счастью, нам удалось закупить (газ. — Прим. ред.) до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», — резюмировал президент.

Ранее, 26 августа, Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может пройти сегодняшний энергетический кризис и покупать газ по сформировавшимся ценам. По его словам, Европу ожидают проблемы осенью и зимой.

24 августа президент Сербии обратил внимание на то, что крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне кризиса. Он подчеркнул, что об этом объявляют Великобритания, Финляндия, Германия и другие развитые страны Европы.

26 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022