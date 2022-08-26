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Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам

Вучич: в Европе нет страны, которая могла бы выдержать нынешние цены на газ
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Ни одна европейская страна не может пройти сегодняшний энергетический кризис и покупать газ по сформировавшимся ценам. Об этом 26 августа заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления в городе Осечина.

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По его словам, Европу ожидают проблемы осенью и зимой. По словам политика, происходящее в энергосфере «описать невозможно».

«Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс. Если цена на рынке 3,3 тыс., то это 4-4,1 тыс. со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами», — цитирует его агентство Blic.

Он подчеркнул, что такие цены на газ не может выдержать ни одна европейская страна.

24 августа Вучич обратил внимание, что крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне энергетического кризиса. Он подчеркнул, что об этом объявляют Великобритания и Финляндия, наиболее развитые страны Европы.

Согласно данным биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» с поставкой 24 августа в ряде стран Евросоюза в очередной раз побили исторические максимумы. Электроэнергия в Европе дорожает следом за увеличением стоимости газа.

Агентство Reuters 28 июля сообщило, что в Великобритании не исключают вероятности перебоев в подаче электроэнергии в зимний период из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

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