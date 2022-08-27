ЦБ смягчил для банков правила выдачи населению наличной валюты

ЦБ РФ расширил возможности для банков продавать населению наличные доллары и евро — теперь возможна продажа валюты не только от физлиц, но и из других источников. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь — и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — сообщили в Банке России.

В ЦБ добавили, что для граждан ничего не изменилось, и подчеркнули, что купить можно только валюту, оказавшуюся в распоряжении банков после 9 апреля этого года. Также по-прежнему до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада.

1 августа Банк России продлил ограничения не снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

22 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ в сентябре вынужден будет продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.

16 июня она заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.