Реклама
Прямой эфир
Мир
В Харьковской области уничтожено до 100 националистов
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
ВСУ за сутки трижды обстреляли ЗАЭС
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Спорт
Алоян назвал победу Гассиева «возвращением Тайсона»
Мир
Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе
Культура
Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон
Экономика
Из Уханя в Москву отправили первый поезд со специальными сортами чая

ЦБ смягчил для банков правила выдачи населению наличной валюты

0
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦБ РФ расширил возможности для банков продавать населению наличные доллары и евро — теперь возможна продажа валюты не только от физлиц, но и из других источников. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Осенний эталон: что ждет российскую валюту в ближайшие месяцы
И в чем выгоднее сейчас хранить сбережения

«Если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь — и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — сообщили в Банке России.

В ЦБ добавили, что для граждан ничего не изменилось, и подчеркнули, что купить можно только валюту, оказавшуюся в распоряжении банков после 9 апреля этого года. Также по-прежнему до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада.

1 августа Банк России продлил ограничения не снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

22 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ в сентябре вынужден будет продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.

16 июня она заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022