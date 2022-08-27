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Из Уханя в Москву отправили первый поезд со специальными сортами чая

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/ Luo Xinghan
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Из китайского города Ухань в Москву в пятницу, 26 августа, был отправлен первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового партнерского проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Об этом 27 августа написало в своем Telegram-канале торговое представительство России в Китае.

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На церемонии отправки первого «чайного» поезда из Уханя присутствовали замглавы народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, представители деловых кругов региона и другие высокопоставленные лица.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский напомнил о том, что «чайное» партнерство между странами существует уже не первое столетие.

«Ухань внес большой вклад в появление традиция чаепития в России в середине XVIII века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем», — процитировало его представительство.

12 августа посол КНР в России Чжан Ханьхуэй указал на то, что, несмотря на напряженную обстановку в мире, торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином стабильно растет и вполне может достичь рекорда по итогам 2022 года.

Он также отметил устойчивость союза перед пандемией коронавирусной инфекции и глобальным экономическим спадом. Ханьхуэй озвучил данные китайской таможни, согласно которым с января по июль 2022 года товарооборот между странами увеличился на 29% и достиг $97,71 млрд.

За тот же срок Пекин ввез в Россию товары на сумму $36,26 млрд, что больше аналогичного периода в прошлом году на 5,2%. Москва при этом увеличила поставки на 48,8%, достигнув $61,44 млрд.

10 июня в Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Он обеспечит грузовое движение по маршруту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур.

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