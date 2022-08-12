Посол КНР предрек рекордный объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году

Несмотря на напряженную обстановку в мире, торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином стабильно растет и вполне может достичь рекорда по итогам 2022 года. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

В беседе с «РИА Новости» он также отметил устойчивость союза перед пандемией коронавирусной инфекции и глобальным экономическим спадом. Ханьхуэй озвучил данные китайской таможни, согласно которым с января по июль 2022 года товарооборот между странами увеличился на 29% и достиг $97,71 млрд.

За тот же срок Пекин ввез в Россию товары на сумму $36,26 млрд, что больше аналогичного периода в прошлом году на 5,2%. Москва при этом увеличила поставки на 48,8%, достигнув $61,44 млрд.

«В условиях финансовых и логистических ограничений достигнуть таких результатов было непросто. Уверен, что объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к цели в $200 млрд, которую поставили главы наших государств», — пояснил Ханьхуэй.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент активно развиваются сферы сельского хозяйства, науки, инноваций и другие совместные проекты.

10 июня в Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Он обеспечит грузовое движение по маршруту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур.