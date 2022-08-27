Реклама
Прямой эфир
Мир
Военнопленные ВСУ рассказали о расположении их сил и вооружении
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
Посол Анголы предрек удар по экономике ЕС в случае закупки газа из Африки
Мир
Advance сообщила о желании Британии ослабить Европу с помощью Украины
Мир
В ДНР двое пострадали от взрыва противопехотных мин «Лепесток»
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Архангельской области
Мир
В США пять человек пострадали при взрыве лодки
Мир
Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом на юге Казахстана
Общество
В Красноярске начали поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в Петербурге

Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул призвала сторонников экс-президента США Дональда Трампа покинуть территорию. Об этом сообщило 25 августа издание New York Post.

Один в поле воин: Трампу пригрозили уголовным делом
На фоне слухов об участии в выборах бывший президент США подвергся новым нападкам со стороны однопартийцев

«Убирайтесь из города, потому что вы не представляете наши ценности. Вы не жители Нью-Йорка!» — посвятила Хокул свою речь сторонникам Республиканской партии.

Издание отмечает, что губернатор должна, наоборот, делать всё возможное для привлечения кадрового потенциала, так как жители города Нью-Йорк платят самый высокий подоходный налог. Граждане после двухлетнего периода удаленной работы из-за пандемии COVID-19 предпочитают искать более выгодные локации для проживания.

26 августа президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашистской идеологии в рядах республиканцев.

25 августа глава Белого дома обвинил Республиканскую партию в содержащей «полуфашизм» идеологии, нацеленной на дискредитацию и давление на избирателей перед выборами в конгресс. По данным The Washington Post, риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой.

Как отмечает издание, демократы считают, что их положение перед выборами в конгресс улучшилось, так как общественное мнение начало склоняться в их пользу после отмены Верховным судом США федерального права на аборты.

12 июля американский финансист Джордж Сорос заявил, что в Америке может возникнуть репрессивный режим из-за внутренних врагов. Он отметил, что с момента основания страны — 1776 года — страна была развивающейся демократией, однако теперь эта политическая система находится под угрозой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022