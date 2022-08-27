Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул призвала сторонников экс-президента США Дональда Трампа покинуть территорию. Об этом сообщило 25 августа издание New York Post.

«Убирайтесь из города, потому что вы не представляете наши ценности. Вы не жители Нью-Йорка!» — посвятила Хокул свою речь сторонникам Республиканской партии.

Издание отмечает, что губернатор должна, наоборот, делать всё возможное для привлечения кадрового потенциала, так как жители города Нью-Йорк платят самый высокий подоходный налог. Граждане после двухлетнего периода удаленной работы из-за пандемии COVID-19 предпочитают искать более выгодные локации для проживания.

26 августа президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашистской идеологии в рядах республиканцев.

25 августа глава Белого дома обвинил Республиканскую партию в содержащей «полуфашизм» идеологии, нацеленной на дискредитацию и давление на избирателей перед выборами в конгресс. По данным The Washington Post, риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой.

Как отмечает издание, демократы считают, что их положение перед выборами в конгресс улучшилось, так как общественное мнение начало склоняться в их пользу после отмены Верховным судом США федерального права на аборты.

12 июля американский финансист Джордж Сорос заявил, что в Америке может возникнуть репрессивный режим из-за внутренних врагов. Он отметил, что с момента основания страны — 1776 года — страна была развивающейся демократией, однако теперь эта политическая система находится под угрозой.