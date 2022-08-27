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МО рассказало о выявлении «Ниобием» государственной принадлежности целей

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации ежедневно отражают атаки националистов, использующих беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты «Точка-У». Минобороны России 27 августа опубликовало кадры несение боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Ниобий» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Станция помогает вовремя реагировать на угрозы, она видит всё, что происходит в небе на дальности 400 км. Даже пролетающих птиц. Одновременно ведет наблюдение за сотнями объектов, автоматически отсеивая те, что не представляют угрозу.

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Этот комплекс стал новым этапом в развитии семейства уникальных станций «Небо», которые стоят сейчас на вооружении российской армии в модернизированных модификациях. «Ниобий» способен фиксировать малоразмерные, малозаметные и гиперзвуковые цели.

«Предназначена для обнаружения аэродинамических целей. Способна работать в любое время года и суток. Определяет государственную принадлежность целей и выдает радиолокационную информацию потребителю», — рассказал начальник радиолокационной станции Анатолий.

Система «Ниобий» способна выявить не только самолеты и вертолеты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов. Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение противовоздушной обороны будет сопровождать и уничтожит цель.

28 июня Министерство обороны показало работу комплекса радиолокационных станций «Небо-СВ». Комплекс мобильный, и в целях безопасности всё время перемещается. Расчет может менять дислокацию несколько раз за день.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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