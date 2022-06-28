Военные показали работу РЛС «Небо-СВ» в Донбассе

Комплекс радиолокационных станций (РЛС) «Небо-СВ» работает по всем частотным диапазонам, он максимально чувствителен. Данных выдает очень много. Министерство обороны РФ во вторник, 28 июня, опубликовало кадры работы РЛС в Донбассе.

Наблюдая за небом, заметить вертолет противника можно в нескольких километрах от позиции. И даже небольшой беспилотник тоже не ускользнет от глаза наблюдателя. Поразить ту или иную цель не составляет большого труда — для этого есть все средства. Но намного эффективнее и безопаснее обнаружить противника задолго до того, как он приблизится на опасное расстояние.

Точная и своевременная работа систем противовоздушной обороны (ПВО) — залог воздушной безопасности войск, которые они прикрывают. И не менее важно заранее знать, откуда может прийти угроза. Глаза и уши любой современной зенитной ракетной системы — радиолокационный комплекс дальней разведки обнаружения целей.

На мониторе видны цели на расстоянии до 500 км. И как только цель взята на сопровождение, ей сразу же приходит запрос «свой-чужой». Как только принадлежность цели установлена, принимается решение: пропустить или уничтожить объект.

Комплекс мобильный, и в целях безопасности всё время перемещается. Расчет может менять дислокацию несколько раз за день.

Радиолокационный комплекс хорошо замаскирован. Заметить его можно только на расстоянии нескольких десятков метров. Зато отсюда открывается отличный радиообзор на сотни километров. За небом специалисты Западного военного округа наблюдают круглосуточно. Количество одновременно находящихся в воздухе целей может достигать нескольких десятков.

«При обнаружении различных средств вероятного противника данная станция выдает данные на вышестоящий командный пункт, а он принимает соответствующее решение», — рассказал журналистам начальник расчета радиолокационного комплекса Эмран.

Собранные данные со всех радиолокационных комплексов формируют общую картину неба. Это позволяет оперативно принимать решение по целям. Многие из них требуют тщательного внимания к себе. Самая часто встречающаяся цель — это беспилотники.

Когда цель взята на сопровождение, задача на уничтожение с командного пункта поступает тому или иному дивизиону ПВО. В данном случае небо над российскими военными контролируют комплексы «Бук-М3». От обнаружения до залпа проходит меньше минуты. Цель сбита еще на подлете — в нескольких десятках километров от точки пуска.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ми-8 с установленными на борту комплексами радиоэлектронной борьбы. Комплексы РЭБ применяются на предельной высоте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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