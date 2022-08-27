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Bild рассказала о сохранении высокого уровня торговли Германии и России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Несмотря на введение Германией антироссийских санкций и курс на разрыв экономических связей с РФ уровень торговли Берлина с Москвой остается высоким. К такому выводу пришла немецкая газета Bild 26 августа.

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Согласно опубликованным Министерством экономики федеральной земли Саксонии, с января по апрель наблюдалось значительное падение объема экспорта саксонских кампаний в Россию с €50 млн до €15 млн, но уже в мае он почти сравнялся с январскими показателями и составил €44,4 млн.

Отмечается, что по некоторым показателям экспортный объем даже вырос, как это произошло с электроникой, экспорт которой запрещен санкционным законодательством Европейского союза (ЕС). Так, Саксония поставила в Россию машины и устройства для распределения электроэнергии, а также измерительные приборы.

Bild попытался взять комментарии у министра экономики Саксонии, представителя Социал-демократической партии Германии Мартина Дулига, однако тот отказался от отвечать на вопрос.

21 августа депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение об эффективности антироссийских санкций. По словам депутата, он получил ответ от федерального министерства экономики страны на свой запрос. В документе утверждается, что антироссийские санкции якобы эффективны и в 2022 году экономический спад в РФ может составить 15%. Депутат назвал данную оценку сомнительной.

Тогда же вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки призвал запустить российский газопровод «Северный поток – 2». По его мнению, это поможет спасти экономику страны. Он отметил, что если газ начнет поступать, то Германия наполнит все газовые хранилища и в ближайшие месяцы сможет стать полностью независимой от поставок газа, так как организует поставки газа из других стран.

4 августа газета Die Welt сообщила о том, что торговля между Германией и Россией продолжает расти, несмотря на антироссийские санкции. Он напомнил, что санкции были направлены на «подачу сигнала» российскому лидеру Владимиру Путину. Однако эмбарго на уголь, сталь, древесину, цемент и золото не привели к снижению торговли. Напротив, она даже наращивается из-за роста цен на газ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями. Экономисты предупреждают Европу о риске рецессии, цены на продукты и бензин во многих европейских государствах и в США побили многолетние рекорды, как и инфляция.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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