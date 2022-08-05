Welt констатировала продолжение роста торговли между Россией и Германией вопреки санкциям

Торговля между Германией и Россией продолжает расти, несмотря на антироссийские санкции. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил обозреватель немецкой газеты Die Welt Олаф Герсеманн.

Он напомнил, что санкции были направлены на «подачу сигнала» российскому лидеру Владимиру Путину. Однако эмбарго на уголь, сталь, древесину, цемент и золото не привели к снижению торговли. Напротив, она даже наращивается из-за роста цен на газ.

Так, по данным немецкого статистического ведомства, в июне Германия заплатила за голубое топливо из РФ €3,5 млрд. С мая рост составил 5%, а по сравнению с июнем прошлого года — 39%.

Ранее, 28 июля, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15–20% может загнать немецкую экономику «под плинтус».

До этого, 21 июля, глава Ассоциации химической промышленности ФРГ Кристиан Кульманн предрек «инфаркт» экономике Германии при введении полного эмбарго на газ из России.

Еще 16 мая издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) сообщило, что расходы Германии на закупку товаров из России увеличились почти в два раза, несмотря на санкции и сокращение объема торговли. Отмечалось, что расходы на поставки товаров из России выросли на 77,7% и составили €4,4 млрд.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 августа заявил, что экономика России остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые готовы развивать партнерство.

Также он указал на возросший спрос на сельскохозяйственную продукцию из России. Мишустин отметил, что с учетом растущей мировой продовольственной инфляции спрос увеличился в разы.

С начала спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против России. Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) указал на то, что их единственной целью является разрушить экономику РФ, однако этого не произошло. Все вводимые против России санкции глава государства назвал безумными и бездумными.

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