Проведение спецоперация России по защите Донбасса способствует предотвращению третьей мировой войны. Такое заявление 26 августа сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI.

Журналист канала задал Медведеву вопрос о том, вступила ли, по его мнению, планета Земля в новый военный конфликт мирового уровня. В ответ на это политик заявил, что действия Москвы по защите Донбасса направлены как раз на то, чтобы предотвратить подобный сценарий.

25 августа Дмитрий Медведев рассказал о том, что у спецоперации по защите Донбасса есть всего «полтора сценария» развития событий. Как указал политик, под ним подразумевается достижение всех целей военной спецоперации РФ и признание ее итогов Киевом. По другому же варианту на Украине может произойти государственный переворот с последующим признанием итогов СВО.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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