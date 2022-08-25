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Зампред Совбеза Медведев назвал полтора сценария развития ситуации на Украине

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В дальнейшем развитии ситуации на Украине существует всего «полтора сценария». Такое мнение выразил 25 августа заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Как указал политик, под ним подразумевается достижение всех целей военной спецоперации РФ по защите Донбасса (СВО) и признание ее итогов Киевом. По другому же варианту на Украине может произойти государственный переворот с последующим признанием итогов СВО.

«Вот и все варианты. Tertium non datur! (Третьего не дано. — Ред.)!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, решив, что глава Католической церкви папа римский Франциск может стать инструментом для борьбы с Россией. Как написал журналист издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити, после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил в Twitter, что Киеву нужна помощь религиозных лидеров в распространении негативной информации о России.

Тогда же экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Запад уже определился с преемниками Зеленского. По словам Кивы, контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада, несмотря на всю их финансовую и военную помощь, не смогут предотвратить скорое фиаско киевского режима. Они смогут только растянуть во времени его агонию, заявил постпред РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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