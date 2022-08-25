Зампред Совбеза Медведев назвал полтора сценария развития ситуации на Украине

В дальнейшем развитии ситуации на Украине существует всего «полтора сценария». Такое мнение выразил 25 августа заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как указал политик, под ним подразумевается достижение всех целей военной спецоперации РФ по защите Донбасса (СВО) и признание ее итогов Киевом. По другому же варианту на Украине может произойти государственный переворот с последующим признанием итогов СВО.

«Вот и все варианты. Tertium non datur! (Третьего не дано. — Ред.)!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, решив, что глава Католической церкви папа римский Франциск может стать инструментом для борьбы с Россией. Как написал журналист издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити, после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил в Twitter, что Киеву нужна помощь религиозных лидеров в распространении негативной информации о России.

Тогда же экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Запад уже определился с преемниками Зеленского. По словам Кивы, контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада, несмотря на всю их финансовую и военную помощь, не смогут предотвратить скорое фиаско киевского режима. Они смогут только растянуть во времени его агонию, заявил постпред РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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