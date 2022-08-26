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Штырков нокаутировал Насрудинова в первом раунде

Штырков победил соотечественника Насрудинова техническим нокаутом
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков победил соотечественника Насрудина Насрудинова техническим нокаутом. На турнире RCC 12, который прошел 26 августа в Екатеринбурге, 33-летний боец нокаутировал своего оппонента в первом раунде.

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Начало боя не отличалось динамикой. Оба бойца экономили силы и проводили своего рода разминку. Силовых атак практически не было, всё — с оглядкой на защиту.

Позже Штырков перешел в атаку. Он показал проход в ноги и ударил слева, пробил лоукиками по Насрудинову и затем левым боковым ударом отправил его в нокаут.

В итоге рефери остановил бой, и Штырков победил техническим нокаутом.

У Штыркова теперь на счету 21 победа и два проигрыша, у Насрудинова — 10 побед и два поражения.

За день до боя Штырков и Насрудин Насрудинов провели дуэль взглядов. После этого спортсмены пожали друг другу руки и разошлись.

Тогда же Штырков поделился своими амбициями перед боем с Насрудиновым. Он сказал, что всегда хотел получать только лучших соперников.

Ранее, 14 августа, боец рассказал, как готовится к предстоящему поединку. По его словам, основные акценты при подготовке он сделал на спарринги и борьбу. Тогда о своем сопернике Штырков отозвался с большим уважением, отметив выносливость, хорошую борцовскую базу и нестандартный подход Насрудинова.

Штырков и Насрудинов должны были встретиться на ринге еще в 2020 году. Однако тогда Штырков перешел в ACA. В 2022 году он вернулся в RCC после победы над Михаилом Колобеговым.

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