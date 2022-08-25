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Штырков рассказал о своих амбициях в преддверии боя с Насрудиновым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский самбист, боец смешанных единоборств Иван Штырков перед боем с Насрудином Насрудиновым рассказал, что пошел в лигу Аbsolute Сhampionship Аkhmat (ACA) из-за стремления стать одним из лучших бойцов. Об этом 24 августа рассказало издание «Спорт-Экспресс».

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«У меня нет выбора [с кем драться]. Я никогда не выбирал себе оппонентов. В АСА я пошел за жесткой конкуренцией. Вся моя карьера как будто шиворот-навыворот. Ребята завоевывают себе имя в жестких боях, а потом, став топом, им дают громкие бои. У меня всё было наоборот», — рассказал Штырков на пресс-конференции турнира Russian Cagefighting Championship (RCC).

Боец отметил, что ему пришлось самому выстраивать свою карьеру, так как у него не было четкого матчмейкинга, из-за чего он не мог расти как спортсмен.

14 августа Штырков рассказал о том, как готовится к противостоянию с Насрудиновым. По его словам, акценты при подготовке ставятся на спарринги и борьбу. О своем сопернике он отозвался с большим уважением, отметив его выносливость, хорошую борцовскую базу и нестандартный подход к поединкам.

Штырков готовится противостоять Насрудинову в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

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