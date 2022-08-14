Боец Штырков рассказал о подготовке к бою с Насрудиновым

Российский самбист, боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал «Известиям» 14 августа о подготовке к бою с полутяжеловесом Насрудином Насрудиновым.

«Готовлюсь у нас на базе в академии единоборств со своей командой. У нас на этом турнире много ребят выступает из основного состава. Вся команда хорошо проходит сборы, травм нет», — сказал спортсмен.

По словам Штыркова, акценты при подготовке ставятся на спарринги и борьбу.

«По функционалу вроде всё отлично. Но опять же, в клетке всякое бывает. <…> Судя по крайнему бою, я чувствовал себя замечательно. Надеюсь, всё так примерно и пройдет», — отметил он.

При этом о своем сопернике спортсмен отзывается с большим уважением.

«Могу сказать, что Насрудин Насрудинов очень неудобный соперник, волевой, всегда прет до конца, нестандартный, что тоже немаловажно и опасно в нашем деле. Естественно, есть хорошая база борьбы. Это отличительная черта бойцов из Дагестана. Хорошая выносливость», — отметил Штырков.

По его мнению, с такими бойцами, как Насрудинов, надо выходить на ринг и быть настроенным на всё что угодно, то есть «драться до талого» и стараться нанести как можно больше урона, а лучше закончить бой досрочно.

«Бой интересен тем, что и Насрудин выступал в лиге АСА, и я. И мы были не на плохих позициях. У него четыре победы подряд», — добавил Штырков.

Бойцы встретятся на ринге в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа. Трансляцию события покажет телеканал РЕН ТВ.