Штырков и Насрудинов провели дуэль взглядов перед поединком

Бойцы ММА Иван Штырков и Насрудин Насрудинов провели дуэль взглядов перед поединком в рамках турнира RCC 12. Традиционное в единоборствах мероприятие состоялось 25 августа.

После этого спортсмены пожали руки и разошлись.

Ранее в этот день Штырков рассказал о своих амбициях перед боем с Насрудиновым. Он сказал, что всегда хотел получать только лучших соперников.

14 августа Штырков рассказал о том, как готовится к противостоянию с Насрудиновым. По его словам, акценты при подготовке ставятся на спарринги и борьбу. О своем сопернике он отозвался с большим уважением, отметив его выносливость, хорошую борцовскую базу и нестандартный подход к поединкам.

Поединок Штыркова и Насрудинова состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.