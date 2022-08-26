Немецкий Любек для экономии отключит ночное освещение зданий

Немецкий город Любек с 29 августа с целью энергосбережения отключит ночное освещение общественных зданий. Об этом 26 августа сообщается на сайте города.

«Ганзейский город Любек отключит наружное освещение общественных зданий с понедельника, 29 августа. Желающие полюбоваться историческими зданиями города в сиянии ночных огней смогут сделать это в субботу, 27 августа, во время Ночи музеев, а в последний раз — в ночь на понедельник, 29 августа», — отметили власти города.

Как уточняется, Любек вносит свой вклад в реализацию принятых правительством правил энергосбережения, в соответствии с которыми было запрещено внешнее освещение зданий или памятников, за исключением аварийного или охранного.

Отключение затронет местный кафедральный собор, церкви Святого Иакова и Святой Екатерины, музейную гавань и старый маяк Травемюнде. Отключение позволит сэкономить в среднем 139,5 кВт/ч электроэнергии за ночь.

Как добавил мэр Любека Ян Линденау, решение далось нелегко, но муниципалитет должен сделать все возможное для экономии энергии.

В странах Европы на фоне антироссийских санкций наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.

Ранее в пятницу сообщалось, что жители Великобритании стали чаще покупать солнечные панели из-за повышения тарифов на электроэнергию. Заказчикам необходимо ждать от двух до трех месяцев, хотя раньше на установку требовался всего лишь один месяц.

22 августа стало известно о подорожании электроэнергии в нескольких странах Евросоюза на рынке с поставкой 23 августа. В Бельгии, в частности, цена за 1 МВт•ч поставила рекорд и поднялась до €603,38.

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. Также в понедельник цена голубого топлива в Европе в ходе торгов превысила $3 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.