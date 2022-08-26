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Литва закупит у Польши для Украины 27 беспилотников

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Фото: commons.wikimedia.org
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Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн. Еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Варшава передаст бесплатно. Об этом 26 августа сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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«Часть собранных средств — €1 млн — будет перечислена в минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 8 июля, стало известно, что Украина получила от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа «Байрактар».

До этого, 31 мая, когда минобороны Литвы впервые сообщило о планах обсудить с Турцией закупку и дальнейшую передачу Украине БПЛА, отмечалось, что в планах приобретение не только самого беспилотника, но и необходимой амуниции.

Кроме того, 25 мая стало известно, что Литва передаст Украине вооружение на сумму €15,5 млн. Киев получит, в том числе, 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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