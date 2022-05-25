Литва передаст Украине вооружение на €15,5 млн

Литва передаст Украине вооружение на сумму €15,5 млн. Об этом 25 мая сообщатся на сайте минобороны балтийской республики.

Отмечается, что Киев получит в том числе 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ.

Ведомство подчеркнуло, что Литва передала Украине первую партию вооружений еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса. В эту помощь входили системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.

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В общей сложности военная помощь Вильнюса Киеву на данный момент составляет около €100 млн.

В Литве также идет обучение украинских военных обращению с предоставляемым оружием. В конце апреля было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам, добавили в минобороны балтийской республики.

Накануне министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что украинских солдат будут лечить и принимать на реабилитацию в Литве.

23 мая стало известно, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковую установку к ним. 20 мая сообщалось, что Германия в июле планирует поставить Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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