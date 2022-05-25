Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Литва передаст Украине вооружение на €15,5 млн

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва передаст Украине вооружение на сумму €15,5 млн. Об этом 25 мая сообщатся на сайте минобороны балтийской республики.

Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трех украинских Су-25
В Мариуполе началось разминирование освобожденной «Азовстали»

Отмечается, что Киев получит в том числе 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ.

Ведомство подчеркнуло, что Литва передала Украине первую партию вооружений еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса. В эту помощь входили системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.

Реклама

В общей сложности военная помощь Вильнюса Киеву на данный момент составляет около €100 млн.

В Литве также идет обучение украинских военных обращению с предоставляемым оружием. В конце апреля было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам, добавили в минобороны балтийской республики.

Накануне министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что украинских солдат будут лечить и принимать на реабилитацию в Литве.

23 мая стало известно, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковую установку к ним. 20 мая сообщалось, что Германия в июле планирует поставить Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022