Политолог рассказал о неизменной цели западных НКО на постсоветском пространстве

Формирование антироссийских настроений было и остается одним из ключевых направлений деятельности фондов и НКО, финансируемых Западом. Об этом рассказал «Известиям» кандидат исторических наук, замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Значительная часть финансирования, которое идет от западных фондов под маркой «демократизации» и развития прав человека, тратится на формирование антироссийского контента, на разрыв традиционных культурных, гуманитарных, интеллектуальных связей между республиками постсоветского пространства и России», — сказал он.

Западные доноры добиваются этого и переписыванием исторического прошлого. Они стремятся сформировать представление о России как об «агрессивном колониальном государстве, которое стремится к захвату территорий, подчинению или закабалению тех или иных народов».

19 августа Минюст добавил три канадские организации — «Конгресс украинцев Канады», «Институт Макдональда-Лорье» (MLI) и «Украинскую национальную федерацию Канады» — в список нежелательных. 1 августа Генпрокуратура признала нежелательной также британскую неправительственную организацию Calvert 22 Foundation.

Одним из якорных источников финансирования западных фондов и НКО по всему миру является Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development). Структура была создана в 1961 году, де-юре ее цель — оказание невоенной экономической помощи другим странам.

Официально деятельность USAID прекращена в России с 2012 года, в Белоруссии — с 2021-го. Однако это не мешает агентству, которое входит в структуру Госдепа, продолжать работу через сторонние организации, полагают опрошенные эксперты.

О том, как западные структуры проникали во власть и общество еще в советское время, кто стоит за госпереворотами на территории бывшего СССР и при чем тут «мягкая сила», читайте в нашем специальном проекте — «Фондовый рынок».