Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных в России

Минюст РФ добавил в перечень нежелательных организаций «Конгресс украинцев Канады», «Институт Макдональда-Лорье» (MLI) и «Украинскую национальную федерацию Канады». Это следует из обновленных 19 августа данных министерства.

В Минюсте отметили, что организации включены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения первого заместителя Генпрокурора РФ.

26 июля Минюст признал издания Bellingcat и Insider (включены в перечень СМИ-иноагентов) нежелательными в России.

6 мая Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа». В ведомстве установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

В начале марта в перечень нежелательных в России были включены американская Ассоциация развития журналистики, а также латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории».