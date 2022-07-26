Минюст признал Bellingcat и Insider нежелательными в России

Министерство юстиции РФ признало издания Bellingcat и Insider (включены в перечень СМИ-иноагентов) нежелательными в России. Информация об этом во вторник, 26 июля, появилась на сайте Минюста.

Отмечается, что с этого дня в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия) и «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute, Чехия).

Организации внесены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Основанием для этого стало решение первого заместителя генерального прокурора от 13 июля. Как пояснили в Генпрокуратуре, следователи установили, что деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В конце июля 2021 года Минюст России включил ряд российских журналистов и юридическое лицо The Insider SIA (организация включена Минюстом в список иноагентов) из Латвии, которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider, в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Тогда же директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщал, что признанные в России СМИ-иноагентами «Проект» и Insider связаны в одну сеть с Bellingcat. По его словам, Bellingcat необходима для оказания давления как на какое-либо государство, так и на физических и юридических лиц. Он отметил, что СВР обладает сведениями о том, кто управляет этим проектом, в котором есть и экс-сотрудники спецслужб.

The Insider позиционирует себя как СМИ, специализирующееся на проведении журналистских расследований и проверке фактов. В частности, издание освещает политическую и социальную жизнь в России, Белоруссии и Украине.