Генпрокуратура признала нежелательной британскую организацию Calvert 22

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность британской организации Calvert 22 Foundation. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation (Великобритания)», — сообщили в прокуратуре.

В Генпрокуратуре отметили, что деятельность Calvert 22 представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Информация о решении направлена в Министерство юстиции, которое внесет организацию в перечень нежелательных. На данный момент в нем находится 60 неправительственных организаций.

Calvert 22 была основана уроженкой России Нонной Матерковой. По собственным заявлениям, она занимается продвижением и поддержкой культуры на «Новом Востоке».

20 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Фонд Открытой Эстонии». Ведомство установило, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

15 июля была признана нежелательной деятельность четырех иностранных организаций, в том числе изданий Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом).

Кроме того, 23 мая нежелательной была признана немецкая организация «Фонд имени Генриха Бёлля», а 6 мая — украинская неправительственная организация «Крымская правозащитная группа». В ведомстве также установили, что они представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.