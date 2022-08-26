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Невролог назвал способы улучшить память и концентрацию

Невролог Мацокин: для улучшения памяти и внимания требуются постоянные умственные тренировки
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Для улучшения памяти и внимания требуются постоянные умственные тренировки. Они проводятся в зависимости от пола, возраста и рода профессиональной деятельности, рассказал 26 августа врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин.

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По его словам, к регулярной умственной нагрузке можно отнести не только разгадывание кроссвордов, изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные, которые помогают развивать стратегическое мышление.

«Также полезно развитие творчества, игра на музыкальных инструментах, рисование, написание стихов и сочинений. Однако при этом не стоит стараться запомнить ненужную информацию», — сказал Мацокин «Газете.Ru».

Он добавил, что не менее важно соблюдать гигиену сна, так как именно в это время нервная система накапливает резервы перед следующим днем.

Кроме того, улучшить память помогут правильное питание и регулярные физические нагрузки.

«Но самое главное — давать своему мозгу время отдохнуть в течение дня, хотя бы на 15–20 минут», — порекомендовал врач.

Ранее ученые перечислили продукты, которые благотворно воздействуют на память человека. К ним эксперты отнесли оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи. Так, оливковое масло способствует замедлению старения мозга, что сказывается и на сохранении памяти.

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