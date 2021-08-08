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Ученые перечислили продукты для улучшения памяти

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Ученые перечислили продукты, которые благотворно воздействуют на память человека. К ним эксперты отнесли оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи, передает телеканал «Звезда».

Так, оливковое масло способствует замедлению старения мозга, что сказывается на сохранении памяти. Положительные свойства яиц обусловлены наличием в их составе витаминов групп B и D. Орехи же, богатые аминокислотами и жирами, полезны для сосудов и артерий, что улучшает кровоснабжение мозга.

В конце июня эксперты отметили пользу апельсинов, капусты, чеснока и томатов для здоровья сердца и сосудов продуктов. Кроме того, финики помогают снизить риск сердечных приступов, а также защищают от атеросклероза и регулируют уровень сахара в крови, указали эксперты.

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