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Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса

Bloomberg: правительство Индии рассматривает возможность ограничения экспорта риса из-за дефицита внутри страны
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Umer Asif
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Правительство Индии, крупнейшего мирового экспортера риса, обдумывает вопрос о сокращении поставок этой зерновой культуры за границу. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине страны.

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По данным агентства, речь идет об ограничении экспорта дробленого риса — смеси из сломанных рисовых зерен. Обычно этот вид зерна используется в качестве корма для животных, а также в процессе производства этанола. Его доля составляет около 20% от всего индийского экспорта.

Сокращению поставок риса за рубеж способствовала угроза нехватки зерна на внутреннем рынке. В результате сложившейся ситуации цены на злак внутри страны выросли. Одновременно с этим из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны на 8% сократились посевы риса, что также повлияло на решение правительства заняться вопросом ограничения вывоза зерна.

Агентство отмечает, что на долю Индии приходится почти 40% мировой торговли рисом. Введение ограничений может углубить продовольственный кризис в ряде стран — рискуют пострадать миллиарды людей, для которых рис является одним из главных продуктов питания.

20 августа во Франции заявили, что из-за засухи и аномальной жары в этом году виноделы потеряют часть объемов вина. Кроме того, французские фермеры заявляли, что потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи. Президент французской Национальной ассоциации производителей овощей Жак Рушассе отмечал, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

Ранее, в июне в Великобритании спрогнозировали резкий спад урожая в этом году. Так, по прогнозам фермерских хозяйств урожай огурцов и сладкого перца сократится более чем наполовину. Кроме того, британские фермеры пожаловались, что из-за роста цен на энергоносители стало невозможно отапливать теплицы, а сажать новые культуры уже слишком поздно.

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