Магазины H&M в России начнут закрываться в октябре

Первые точки торговой сети H&M в России начнут закрываться уже в октябре. Об этом «Известиям» в пятницу, 26 августа, рассказали в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.

Там предположили, что компания начала сворачивать бизнес с менее эффективных площадок.

Компания уже уведомила собственников торговых центров, пока это только устные предупреждения. Речь идет о магазинах в центральной части России.

«Торговая сеть пока не будет закрывать те магазины, которые находятся в столичном регионе — например, в «Мегах», центральных локациях в мегаполисах и точках с большим оборотом», — заметили в Союзе ТЦ России, Белоруссии и Казахстана.

«Известия» направили запрос в компанию.

2 августа магазины H&M начали открываться в Москве. Одежду бренда можно купить в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика», «Европолис» и «Метрополис». Отмечалось, что товара должно хватить на 50 недель работы.

По словам президента Magic Group, создателя универмагов российских дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александра Перемятова, H&M поэтапно откроет не менее 50% магазинов сети в России. Поочередное открытие магазинов прежде всего связано с логистическими и операционными вопросами внутри самой компании, считает он.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. В том же месяце Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в стране.

H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.