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В России откроется не менее 50% магазинов H&M

В России заработает не менее 50% магазинов H&M
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Шведский ритейлер H&M поэтапно откроет не менее 50% магазинов сети в России. Такой прогноз «Известиям» дал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александр Перемятов в среду, 3 августа.

В порядке вещей: магазины H&M могут проработать в России еще год
Что происходило в точках шведского ритейлера в первый день после открытия

«Открытие магазинов по очереди связано прежде всего с логистическими и операционными вопросами внутри самой компании», — сказал он.

По его словам, также есть немало вопросов, связанных с персоналом. Линейные сотрудники, в том числе продавцы, раньше получали оклад и проценты с продаж. Их переводили на оклады в связи с приостановкой деятельности, что существенно уменьшало их доход. В связи с этим многие покинули компанию в поисках новой работы. Так формировался кадровый вопрос, который теперь требует решения. Плюс масла в огонь подливают заявления об уходе бренда из России, сотрудники не видят перспектив, и по понятным причинам не хотят туда трудоустраиваться, отметил Перемятов.

То же самое касается и лояльности российского потребителя — многих своих почитателей компания растеряла, подчеркнул эксперт.

Накануне магазины H&M начали открываться в Москве. Одежду бренда можно купить в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика», «Европолис» и «Метрополис». Предположительно, товара должно хватить на 50 недель работы.

Изначально предполагалось, что магазины ритейлера в российской столице заработают с 1 августа. В ожидании открытия у входа в точку бренда в торговом центре «Авиапарк» собрались люди. В течение дня было решено перенести открытие во избежание ажиотажа.

Магазин сети в ТЦ «Калейдоскоп» у метро «Сходненская» должен открыться 3 или 4 августа, сообщал во вторник президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. В том же месяце Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в стране.

H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

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