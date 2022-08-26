Сюткин убрал упоминание Киева из песни «Московский бит»

Певец Валерий Сюткин не стал использовать название столицы Украины Киева во время исполнения песни «Московский бит» на концерте в «Главклубе». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» 26 августа со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали зрители, во время выступления в Москве в пятницу Сюткин в строчке песни, где перечисляются различные города, заменил Киев на российский город Сочи, и она прозвучала так: «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит — Сочи и Магадан, Пенза и Ереван».

При этом представитель артиста Александр Шоболов прокомментировал, что певец часто меняет слова песни по ходу своих выступлений, и в данном случае замена Киева на Сочи не является «политическим актом».

«Это он часто делает. По ходу просто вставляет новые локации, новые названия, смотря для кого мы выступаем. Ну так ему захотелось. Это не специально, не какой-то политический момент. Завтра вместо Магадана будет Салехард или еще какой-то город. Это просто каламбуры такие текстовые. Это совсем ни к чему не призывает и не обязывает», — заявил Шоболов «Газете.Ru».

Ранее, 8 августа, певец Иракли Пирцхалава во время концерта в Екатеринбурге предложил слушателям «переименовать» песню «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш», пошутив, что в стране происходит импортозамещение, поэтому петь по-старому теперь неполиткорректно. Однако позже артист отметил, что это шутка, заявив, что он считает недопустимым политизировать искусство и спорт.

До этого, 24 июля, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов также рассказал о том, что в мэрию Москвы будет направлено предложение членов нижней палаты российского парламента с просьбой разрешить переименование Киевского вокзала в Брянский. По его словам, переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы для того, чтобы вернуть ему исторически оригинальное название, предлагается вынести на голосование жителей Москвы с помощью платформы «Активный гражданин».