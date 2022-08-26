К 2030 году 30% новостроек в России будут «зелеными»

В России до 2030 года доля «зеленых» многоквартирных новостроек увеличится вдвое и составит до 30% от первичного жилья страны. Аналитики Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка проанализировали реестр новостроек Единой информационной системы жилищного строительства и оценили долю таких объектов. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 26 августа.

«Зеленое» строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий, рассказали эксперты. К основным принципам можно отнести рациональное использование энергоресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также использование стройматериалов с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.

По информации аналитиков, переходным критериям «зеленого» ГОСТ для жилых домов на текущий момент соответствует 15% от всех новостроек страны — 4786 объектов. Из них 38% (1812 новостроек) относятся к типовым зданиям, 51% — комфорт класс (2431 объект), 7% (353 новостройки) и 1% (85 объектов) бизнес и элитный класс.

Пока «зеленое» строительство не стало массовым, но показывает постепенный стабильный рост, сказала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

«Стоимость строительства энергоэффективного здания, а потому и стоимость жилья в нем зачастую не более, чем на 5-7% превосходит стоимость традиционных новостроек. Средняя сумма ипотечного кредита в этом сегменте варьируется от 8 млн до 22 млн руб. При этом эксплуатация такого жилья становится более выгодной за счет сокращения затрат на энергоресурсы», — сказала она.

Также Худякова отметила, что заинтересованность в «зеленом» строительстве будет расти среди всех участников строительного и финансового рынка. Спрос заемщиков бюджетного и среднего сегмента рынка к «зеленой» ипотеке может вырасти за счет снижения кредитной ставки и низкого уровня первоначального взноса, подчеркнула специалист.

«Льготные условия зеленой ипотеки и новые программы господдержки могут значительно увеличить интерес к зеленому рынку недвижимости как у покупателей, так и у самих застройщиков. Определяющим фактором станет определение единого национального стандарта зеленого строительства, институализация которого является первостепенным и необходимым этапом в становлении и развитии «зеленой» ипотеки», — добавила она.

По данным аналитиков, среди лидеров рынка «зеленого» жилищного строительства Амурская область (36 «зеленых» объектов, что составляет 41% от всех новостроек региона), Алтайский край (85 объектов — 29% всех новостроек), Москва и Московская область (1151 объект — 22% всех новостроек), Калининградская область (110 объектов — 14% всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов — 7% всех новостроек), Приморский край (133 объекта — 29% всех новостроек), Новосибирская область (190 объектов — 12% всех новостроек), Ростовская область (139 объектов — 16% всех новостроек), Тюменская область (167 объектов — 23% всех новостроек), Краснодарский край (279 объектов — 10% всех новостроек).

18 августа директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая рассказала, что Минстрой совместно с ДОМ.РФ разработают проект национального стандарта для «зеленого» строительства индивидуального и малоэтажного жилья.