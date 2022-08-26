Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%. Об этом сообщил «Газпром».

«Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Ранее, 21 июля, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в России нет проблем с накоплениями всех видов топлива к зиме: подготовлены резервные, основные и аварийные его виды.

Он также указал, что добыча нефти в России в первом полугодии превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 3,4%. А производство электроэнергии за первые шесть месяцев возросло на 1,9%. Если такая тенденция сохранится, то производство и потребление электроэнергии в РФ по итогам 2022 года могут вырасти на 1,5%.

Ранее, 8 июля, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ сообщил, что, несмотря на санкции, ситуация в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в стране остается стабильной. По его словам, в отраслях наблюдается рост по некоторым показателям.

Российский вице-премьер Александр Новак 29 марта заявил, что ключевыми задачами для энергетиков страны в условиях постоянно нарастающего внешнего давления являются стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка и сохранение экспортного потенциала.