Лукашенко заявил о готовности России передать Белоруссии 1 млн т зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что просил своего российского коллегу Владимира Путина зарезервировать для республики 500 тыс. т зерна, но Россия готова предоставить и 1 млн т. Об этом 26 августа сообщает агентство БелТА.

«На всякий случай 500 тыс. т зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», — привел подробности разговора с Путиным Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он просил сформировать резерв на всякий случай, так как в республике будет хороший урожай зерновых.

Но дополнительные корма могут потребоваться под задачи развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья. У Белоруссии же будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок.

«У нас с Россией будет все обеспечено», — заверил Лукашенко.

Белоруссия за счет экспорта сельхозпродукции в текущем году получит более $7 млрд.

«Белорусский народ не бросим. Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо», — заключил он.

25 августа Россия и Белоруссия перевели основные платежи между собой в российские рубли.

В июле Лукашенко заявил о единении с Россией при сохранении суверенитета республики. Как указал белорусский лидер, сейчас его страна ведет очень активную работу на российском направлении.

Тогда же Путин назвал взаимоотношения между двумя государствами примером образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.