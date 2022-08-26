Эксперты рассказали о негативном влиянии осени на организм

Осенью организм человека подвергается достаточно серьезным испытаниям, как физиологическим, так и психологическим. Среди тлетворных факторов — похолодание, уменьшение количества солнечного света, завершение сезона отпусков и каникул.

О том как легче пережить осеннюю хандру и связанные с ней неприятности рассказали 26 августа «Газете.RU» эксперты компании АО «Валентина Фарм».

В осенний период и дети и взрослые проводят большую часть времени в помещениях, что вызывает значительное снижение витамина D, получаемого от солнца, в организме. А ведь именно он способствует нормальному функционированию иммунной системы.

Симптомами нехватки витамина D являются боль в мышцах, хроническое чувство усталости, депрессивное настроение, выпадение волос, долго не заживающие раны и ссадины.

Для того, чтобы проверить свой уровень витамина D, нужно сдать кровь на анализ.

Другим частым недугом осеннего периода являются частые простуды, как следствие переохлаждения и ослабления иммунитета. Чтобы снизить риск простуды эксперты советуют чаще мыть руки с мылом, а также промывать слизистую носа солевым раствором после посещения общественных мест.

Прогулки на свежем воздухе в этот период времени также полезны.

«Прогулка должна быть не менее 30–40 мнут. Соблюдайте режим сна, спите не менее 7–9 часов. Увеличьте употребление фруктов и овощей, отдавая предпочтение продуктам, содержащим витамины А, С и В», — советуют эксперты.

После сезона отпусков важно также помнить об акклиматизации, с которой сталкивается огромное количество вернувшихся из теплых стран граждан. Ее основные симптомы — это высокая температура головная боль, насморк, кашель или боль в горле, возможно расстройство пищеварения, тошнота, потеря аппетита. Акклиматизация обычно занимает не более 7 дней.

Ранее, 25 августа, нутрициолог Елена Мановска назвала полезные для здоровья кожи продукты. Она посоветовала употреблять продукты, содержащие витамин А, фитоэстрогены, цинк, Омега-3 и витамин С. Мановска напомнила, что негативно на состоянии кожи отражается употребление сладостей и мучных изделий, газировки и пакетированных соков.