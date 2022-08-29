Ангажированное вооружение

На фоне проводимой РФ специальной военной операции на Украине в США выкристаллизовалась новая итерация антироссийского лобби, которое на текущем этапе состоит из трех основных групп: военно-промышленный комплекс; «ястребы» из экспертного сообщества; восточноевропейские националисты и их «профессиональные сочувствующие». Учитывая, что группы специальных интересов — а в особенности оборонные подрядчики и иностранные государства, в частности, на современном этапе выделяется украинское лобби — играют крайне значительную роль в американской внешней политике, можно говорить, что на данном этапе они во многом формируют восприятие текущего конфликта и задают тот нарратив, в рамках которого вырабатываются практические решения, в том числе по поставкам вооружений.

Недавно опубликованное в американском The Hill открытое письмо ряда видных деятелей, занимавших в недавнем прошлом крупные посты в американском военном и политическом руководстве, с говорящим названием «США должны вооружить Украину сейчас, пока не стало слишком поздно», — наглядный пример работы этой коалиции. Среди набивших оскомину упражнений в риторике в письме содержится призыв к поставкам пресловутых ракет ATACMS для РСЗО HIMARS с дальностью 300 км.

Хотя такие поставки априори содержат в себе риск эскалации, тем не менее, по всей видимости, подписанты, являющиеся специалистами в области национальной безопасности, несильно озабоченны этим. Как и в случае с муссировавшимся некоторое время назад предложением об установлении «бесполетной зоны», нынешнее недальновидное со стратегической точки зрения предложение может объясняться тем фактом, что многие подписанты связаны с конкретным бенефициаром подобных поставок — американским военно-промышленным гигантом Lockheed Martin.

Финансовый интерес американского ВПК в этом конфликте очевиден. Тем не менее такое предложение особенно выгодно именно для Lockheed Martin, которая участвует в производстве как HIMARS, так и ракет ATACMS, что в текущей ситуации позволяет им увеличить и без того крупные суммы контрактов на свою номенклатуру. Так, в 2019 году компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью $492 млн на поставку пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы и сопутствующего оборудования. Что касается ATACMS, то достаточно отметить, что в том же 2019 году армия США заключила контракт с Lockheed Martin на поставку этих ракет на сумму $561,8 млн.

Нынешний призыв, если он будет реализован, лишь подтвердит слова руководителей ряда ведущих оружейных фирм, сказанные еще до начала СВО о том, что «их балансы выиграют от того, что США вступят в великодержавное соперничество с Россией и Китаем». В частности, сам генеральный директор Lockheed Джеймс Теклет на встрече с инвесторами заявлял, что «если вы посмотрите на эволюционирующий уровень угрозы и подход, который применяют некоторые страны, включая Северную Корею, Иран и через некоторых его посредников в Йемене и других местах, и особенно на Россию сегодня, в наши дни, и на Китай, то это возобновление великодержавной конкуренции, которая включает в себя национальную оборону и угрозы для нее. И история США показывает, что, когда эти условия развиваются, мы не сидим сложа руки и просто наблюдаем, как это происходит». Собственно, акции Lockheed, которая и так 23-й год подряд возглавляет рейтинг 100 ведущих оборонных компаний, составляемый авторитетным изданием Defense News, показали наиболее стремительный рост на фоне начала российской операции.

Если принять во внимание вышесказанное, состав подписантов становится еще более показательным. Так, среди авторов выделяются Джон Сайфер, Ян Лодал, Джон Хербст, Дэниел Фрид, работающие в печально известном Атлантическом совете, среди многих спонсоров которого отмечаются Lockheed Martin, System Capital Management украинского олигарха Рината Ахметова, а также Фонд Виктора Пинчука. Помимо них письмо подписал Курт Волкер, работающий в аналитическом центре Center for European Policy Analysis, спонсором которого также является Lockheed Martin. В призыве отметился и Стивен Сестанович — старший научный сотрудник Council on Foreign Relations, который помимо своих связей с Уолл-стрит также получает финансирование от Lockheed. Еще один «ястреб» из экспертного сообщества, подписавший письмо, — Филип Бридлав, который на данный момент аффилирован со Школой международных отношений имени Сэма Нанна в Технологическом институте штата Джорджия, одним из ключевых работодателей выпускников которой выступает Lockheed Martin. Хотя история взаимодействия оборонных подрядчиков, и, в частности, Lockheed, с аналитическими центрами насчитывает не одно десятилетие, их активизация на фоне текущего кризиса международной безопасности выглядит весьма показательным примером того, как де-факто функционирует Вашингтон.

Как отмечалось ранее, современное антироссийское лобби состоит не только из военно-промышленного комплекса и связанного с ними пула экспертов, но и включает в себя «профессиональных сочувствующих» — лоббистов, работающих в интересах Украины, которые также стали подписантами письма. Наиболее яркий представитель этой группы — сооснователь Фонда США — Украина (USUF) Роберт Макконнелл. Эта организация — НПО, зарегистрированная как 501(c)(3) соответствующего раздела Налогового кодекса. Формально, как отмечает ведущая организация по отслеживанию денег в американской политике OpenSecrets, такие группы «действуют в религиозных, благотворительных, научных или образовательных целях. Эти группы не должны заниматься какой-либо политической деятельностью, хотя некоторые мероприятия по регистрации избирателей разрешены».

Как гласит информация, размещенная на сайте самого фонда, «USUF — это неправительственная организация 501(c)(3), расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия, которая поддерживает Украину в развитии демократии, свободной рыночной экономики, прав человека и стратегического партнерства с США». Однако более интересным является то, что USUF входит в широкую «сеть друзей Украины» (Friends of Ukraine Network; FOUN) — коалицию бывших послов, ведущих политических экспертов и специалистов по международной безопасности и других аналитиков, которые занимались ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом. Согласно открыто предоставляемым данным, сеть «продвигает политические рекомендации посредством экспертных заключений, форумов, спонсируемых конгрессом, и брифингов, встреч с ключевыми должностными лицами администрации и конгресса, пресс-конференций, интервью в СМИ и публицистических статей». Иными словами, занимается лоббистской деятельностью в интересах Украины.

С «сетью друзей Украины» связаны и некоторые другие подписанты, а также ранее упомянутые представители аналитических центров, аффилированных с Lockheed Martin. В частности, на сайте организации можно найти упоминание Филипа Бридлава, Дебры Кейган, Александра Вершбоу, Уэсли Кларка, Джона Хербста, Бена Ходжеса, Вильяма Тейлора, Полы Добрянски. Все перечисленные лица либо числились в качестве членов целевой группы по национальной безопасности, либо принимали участие в мероприятиях под эгидой USUF (как, например, Вильям Тейлор), либо и вовсе входят в консультативный совет организации (Пола Добрянски). К слову, многие из упомянутых лиц также были сторонниками введения бесполетной зоны. В целом на фоне колоссальной активности украинского лобби, которое даже обошло саудовское по количеству контактов, участие в данном обращении — это лишь одна маленькая деталь большого пазла влияния на американскую внешнюю политику на российском направлении, который включает в себя и санкционную политику, и даже некоторые кадровые решения.

Таким образом, подавляющее большинство подписантов — отнюдь не независимые эксперты, отстаивающие интересы США, а скорее ангажированные лоббисты. В широком смысле эта ситуация демонстрирует, что политика на этом направлении во многом отдана на «аутсорсинг» антироссийскому лобби. Более того, данная ситуация в очередной раз демонстрирует низкий уровень транспарентности. В совокупности эти факторы существенным образом затрудняют внутренний стратегический диалог, без которого риски эскалации повышаются. Ситуацию можно резюмировать словами известного журналиста Эндрю Кокберна (Andrew Cockburn), который прозорливо замечал, что «даже когда реальные цели маскируются под «внешнюю политику» или «стратегию», ни один наблюдатель не должен упускать из виду самый важный вопрос: cui bono («Кому это выгодно?»).

Автор — эксперт Института международных исследований МГИМО

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