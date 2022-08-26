Сотрудники ФСБ задержали в Курске агента украинской разведки

Агент украинской разведки был задержан сотрудниками ФСБ в Курске. Об этом в пятницу, 26 августа, стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанного подозревают в причастности к сбору и передаче сведений о военных объектах РФ по поручению иностранной разведки с целью их применения против безопасности России.

«По месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой», - заявляется в сообщении ЦОС.

В компьютере и телефоне подозреваемого была найдена спецлитература по снайперской подготовке и выживанию, а также разведывательной и диверсионной деятельности.

По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Накануне, 25 августа в Калининграде был задержан сторонник «Азова», планировавший теракт в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и аэропорта Храброво и уехать на Украину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Еще за несколько дней до этого, 19 августа в Краснодаре задержали россиянина - агента Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Арчи. Мужчина за денежное вознаграждение незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая может быть использована против безопасности РФ. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».