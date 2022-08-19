Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Мир
Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
Японский премьер поручит организовать его встречу с Си Цзиньпином
Мир
Власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае атаки полуострова
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Общество
Православные в России празднуют Яблочный Спас
Мир
Власти Запорожья сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС
Мир
Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре поймали с поличным россиянина-агента Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Арчи. Об этом сообщили 19 августа в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным ведомства, мужчина за денежное вознаграждение незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

16 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали приверженца радикального формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить поджоги на курортах Ставропольского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению террористического акта).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022