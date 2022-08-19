В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ

В Краснодаре поймали с поличным россиянина-агента Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Арчи. Об этом сообщили 19 августа в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным ведомства, мужчина за денежное вознаграждение незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

16 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали приверженца радикального формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить поджоги на курортах Ставропольского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению террористического акта).