В Калининграде задержан планировавший теракт сторонник «Азова»

В Калининграде задержан сторонник националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), который хотел устроить теракт в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и аэропорта Храброво и уехать на Украину. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанным является местный житель, гражданин РФ 1967 года рождения.

По адресу его проживания в тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ, а также переписка с активными участниками «Азова». Кроме того, были найдены агитационная литература и символика запрещенной организации.

Задержанный дал признательные показания.

«Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту», ч. 1 ст. 223.1 «Незаконное изготовление оружия» УК РФ», — сообщили в ФСБ.

19 августа в Краснодаре поймали с поличным россиянина — агента Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Арчи. Мужчина за денежное вознаграждение незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.