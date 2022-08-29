Инфекционист назвала главный источник заражения бешенством в России

Бешенство — это опасное инфекционное заболевание, которое после появления первых симптомов приводит к летальному исходу в 100% случаев. При этом в России источником заражения чаще всего являются собаки. Об этом «Известиям» рассказала врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Татьяна Ковалева.

Как отметила врач, эффективных методов лечения бешенства в настоящее время не существует, то есть оно считается неизлечимым.

«По данным Роспотребнадзора, в России источником заражения бешенством чаще всего являются собаки, реже кошки. Также человек может заразиться от диких животных, а именно от лисиц, летучих мышей, барсуков и волков. Возможно заражение при контакте с больными коровами, овцами, лошадьми, грызунами, но подобные случаи встречаются крайне редко», — уточнила специалист.

По ее словам, вирус бешенства размножается и накапливается в слюне больного животного. При этом первые симптомы заболевания у животных могут проявиться только через 10 дней после заражения. Попадание вируса в организм происходит при укусе или оцарапывании больным животным, а также попадании слюны животного на слизистые оболочки полости рта, глаз и носа, микротравмы на коже.

«После проникновения в организм человека вирус распространяется по нервным путям, достигая центральной нервной системы, из-за чего развиваются тяжелые нарушения в работе спинного и головного мозга. Инкубационный период бешенства у человека составляет от 10 дней до нескольких месяцев, в некоторых случаях — до одного года. Смерть наступает в результате поражения дыхательного и сосудодвигательного центров», — указала Ковалева.

Она уточнила, что заболевание можно предотвратить вакцинацией. Также рекомендуется соблюдать определенные правила поведения при контакте с животными, которые входят в группу риска.

«В первую очередь не контактируйте с дикими животными на улице, в парке, в лесу и любой другой местности, где они обитают. Лисицы, барсуки, енотовидные собаки, белки, ежи, летучие мыши особо опасны как для человека, так и для домашнего животного», — подчеркнула врач.

Если же контакт с потенциально больным животным всё же случился, нужно срочно промыть раны и все места повреждения мыльным раствором, а лучше хозяйственным мылом.

«Процедура проводится в течение 15 минут, затем необходимо промыть рану проточной водой. Края раны следует продезинфицировать 5-процентным раствором йода или 70-градусным спиртом. Вирус бешенства малоустойчив к окружающей среде — быстро погибает под воздействием средств дезинфекции с содержанием хлора, жирорастворяющих и щелочных веществ. После местной обработки ран следует обратиться к врачу для назначения курса профилактических прививок», — указала специалист.

Как подчеркнула Ковалева, предупредить развитие заболевания может только своевременно введенная антирабическая вакцина. В ответ на вакцину в организме происходит выработка иммунитета, который начинает бороться с вирусом, подавляя его дальнейшее распространение. Прививку против бешенства можно сделать абсолютно бесплатно в любом травмпункте. Противопоказаний к проведению вакцинации нет, так как она проводится по жизненным показаниям.

«Считается, что вакцинация наиболее эффективна при обращении в первые две недели от момента укуса. Однако назначение вакцины проводится, даже если после потенциального заражения прошло несколько месяцев. Антирабическая вакцина вводится в дозе 1 мл, в мышцу плеча. Дозировка препарата и схема проведения процедуры одинаковы для взрослых и детей. Первая прививка проводится в день обращения, последующие на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни после заражения», — рассказала инфекционист.

Во время курса вакцинации категорически запрещено употреблять алкоголь, а также следует избегать переохлаждения и перегревания, добавила врач.

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