Врач назвал опасные причины белого налета на языке

Белый налет на языке может указывать на грибковую инфекцию или заболевания органов пищеварения. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Как отметил специалист, белый налет на языке образуется вследствие накопления микроорганизмов, частиц пищи и мертвых клеток между сосочками языка. В большинстве случаев налет на языке не вызывает никаких жалоб, однако эти изменения могут сопровождаться такими симптомами, как неприятный запах изо рта, жжение и покраснение слизистой оболочки полости рта, снижение аппетита.

По словам врача, белый налет на языке может быть следствием неправильного питания. Так, употребление продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами и холестерином (копчености, трансжиры, фастфуд) может привести к дисбалансу микрофлоры и распространению грибковых инфекций, поражению которых наиболее подвержены слизистые оболочки полости рта.

«Появление белого налета на язык является одним из немногочисленных симптомов развития кандидоза полости рта. Кандидоз (молочница) — грибковое заболевание, для которого характерно активное размножение бактерий на слизистых оболочках полости рта», — уточнил Каландия.

Такой симптом также может указывать на развитие заболеваний органов органов пищеварения. В частности, белый налет на языке является важным диагностическим признаком при определении гастрита, язвенной болезни, панкреатита и других патологий желудка и поджелудочной железы. Кроме того, появление белого налета на языке сигнализирует о развитии некоторых инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых дифтерия и дизентерия.

«Возникновение белого налета на языке является характерным проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — распространенное заболевание пищевода, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод, что приводит к его повреждению и развитию рефлюкс-эзофагита — воспалению слизистой оболочки пищевода. При наличии высокого рефлюкса (заброс содержимого желудка) язык обложен белым налетом», — предупредил гастроэнтеролог.

По его словам, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей также сопровождаются образованием налета на языке, который приобретает белый или желтый оттенок.

Наконец, причиной белого налета на языке может быть плохая гигиена полости рта. В таком случае происходит активное распространение микроорганизмов, способствующих образованию бактериального налета, который впоследствии откладывается на языке.

«Обычно такой налет легко удаляется при утренней гигиене полости рта. В необходимый минимум ежедневной гигиены нужно включить и чистку языка. Большинство бактерий скапливается на языке, преимущественно на его корне. Поэтому язык следует регулярно очищать специальной щеточкой или скребком для языка. Таким способом можно избавиться не только от скопившегося налета на языке, но и сократить количество бактерий в полости рта. Очистку языка нужно проводить осторожно, чтобы не повредить вкусовые сосочки», — добавил Каландия.

Он подчеркнул, что белый налет на языке является лишь симптомом какого-либо заболевания, а не болезнью, поэтому при его появлении необходимо обратиться к лечащему врачу с целью выяснения причины и получения рекомендаций по лечению.

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