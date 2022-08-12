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Врач предостерег россиян от самолечения

Врач Королев предупредил об опасности самолечения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Самолечение представляет опасность для жизни и здоровья. Об этом 12 августа заявил кандидат медицинских наук, врач-уролог ГКБ № 67 имени Ворохобова департамента здравоохранения Москвы Павел Королев.

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«Если самодиагностика — дело поправимое и в большинстве случаев неопасное для здоровья, то самолечение — всеобщая проблема современности. Все мои коллеги, мировое медицинское сообщество, абсолютно каждый медицинский работник скажет вам, что самолечение до добра не доводит», — сказал он «Мосленте».

По его словам, пациенты идут на существенный риск, когда сами себе назначают лекарства.

«В моей практике огромное количество случаев, когда пациенты оказывались на приеме спустя недели и месяцы безуспешного самолечения, итогом которого было ухудшение состояния и, как следствие, потеря органа», — рассказал врач.

Специалист призвал не бояться заражений в медицинских учреждениях, отметив, что как раз в них возможность подхватить новую болезнь сведена к минимуму. Королев также напомнил о необходимости проходить регулярную диспансеризацию.

9 августа ревматолог Дмитрий Каратеев рассказал о симптомах и причинах васкулита. По его словам, эта группа болезней может привести к потере зрения и слуха.

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