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Ревматолог рассказал о симптомах и причинах васкулита

Ревматолог Каратеев рассказал о болезни васкулит, из-за которой чуть не ослеп актер Эштон Кутчер
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Фото: Global Look Press/blickwinkel/M. Baumann
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Ревматолог Дмитрий Каратеев 9 августа рассказал «Известиям» о симптомах и причинах заболеваний, входящих в группу под названием васкулит.

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Ранее в этот день стало известно, что в результате такого недуга два года назад временно потерял зрение и слух американский актер Эштон Кутчер.

«Васкулит — это не заболевание, это группа болезней. Точнее, это проявление этих болезней. Васкулит в переводе на русский с латыни означает воспаление сосудов. То есть это поражение сосудов разных бывает, скажем, крупного калибра, например васкулит аорты, самой крупной артерии в организме человека. Есть васкулит микроскопических сосудов, капилляров, которые есть во всех наших органах и тканях. И поэтому основной синдром один — поражение сосудов, а в зависимости от того, какие сосуды поражаются и в какой степени, васкулит бывает разный. К группе васкулитов относятся несколько десятков разных заболеваний», — пояснил врач.

По его словам, васкулиты бывают первичные и вторичные. Первичные, или идиопатические, возникают без внешней причины, тогда как вторичные обычно развиваются на фоне инфекции.

«Обычно, когда говорят васкулит, подразумевают так называемый системный васкулит — тоже система болезней, которые относятся к ревматическим заболеваниям. Причина их неизвестна, они относятся к аутоиммунным заболеваниям, то есть к заболеваниям, при которых иммунная система работает неправильно и проявляет агрессию по отношению к собственным тканям. Поскольку это сосуды, то может поражаться всё что угодно: и кожа, и легкие, и сердце, и почки, и нервная система, и органы зрения тоже», — указал Каратеев.

Он отметил, что четких факторов риска развития васкулита нет, однако многие из них связаны с инфекциями, например на фоне вируса гепатита C и B. Кроме того, повлиять на развитие болезни могут гормональные нарушения и курение.

«Если мы говорим про так называемые системные васкулиты, то в случае, если своевременно был поставлен диагноз, лечение сейчас уже разработано. Оно, правда, очень активное, то есть требуются высокие дозы гормонов, оно напоминает химиотерапию опухолей, но в целом эффект и прогнозы хорошие», — добавил ревматолог.

Как рассказал перенесший заболевание актер Эштон Кутчер, из-за воспаления кровеносных сосудов перестал видеть, слышать и стоять на ногах. На восстановление ему понадобилось около года. При этом артист не знал, сможет ли он когда-то восстановить зрение и слух. Кутчер подчеркнул, что ему повезло остаться в живых.

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