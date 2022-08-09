Актер Эштон Кутчер рассказал о временной потере слуха и зрения

Американский актер Эштон Кутчер временного потерял зрение и слух после перенесенного два года назад редкого аутоиммунного заболевания — васкулита. Об этом 9 августа сообщает Access Hollywood.

Актер признался, что из-за воспаления кровеносных сосудов перестал видеть, слышать и стоять на ногах. На восстановление ему понадобилось около года.

«Ты ничего не ценишь, пока у тебя это есть. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь видеть, слышать или ходить снова. ‹...› В минуту, когда ты начинаешь видеть в препятствиях какие-то возможности для себя, жить становится веселее. Вы начинаете скользить по вершине ваших проблем, а не тонуть под ними», — рассказал Кутчер.

Актер отметил, что ему повезло остаться в живых, передает «Газета.Ru».

30 марта стало известно, что известный голливудский актер Брюс Уиллис закончит свою карьеру из-за афазии — расстройства речи, при котором нарушаются когнитивные способности человека и теряется возможность разговаривать.