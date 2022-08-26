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Документы и копии паспортов выкинули в мусорку в Ярославской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В городе Переславль-Залесский Ярославской области в мусорку были выброшены документы с персональными данными. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказали местные жители «Известиям».

Инцидент произошел возле дома 18 по улице 50 лет Комсомола. Местные жители обнаружили в мусорке копии паспортов с фотографиями их владельцев и данными СНИЛС.

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Отмечается, что рядом находятся общежитие, а также офисы налоговой инспекции, страховой фирмы, экспертного центра и других организаций. Однако свою причастность к инциденту все отрицают.

«На документах стоит печать, что якобы налоговая, но по факту страховые документы. Вообще-то, такие документы, насколько я знаю, сжигают», — рассказала одна из местных жительниц.

В налоговой «Известиям» заявили, что строго относятся к документам и не выбрасывают бумаги просто так. В страховой также сказали, что ненужные бумаги не выносят на мусорку.

На данный момент правоохранительные органы уже начали проверку по данному инциденту.

В марте прошлого года полиция начала проверку, после того как у жилого дома в Сегеже нашли выброшенные медицинские документы центральной районной больницы.

В отдел полиции по Сегежскому району поступили сразу два заявления об обнаружении и хищении документов: одно — от граждан, а второе — от представителей центральной больницы.

Жители не исключают, что неизвестные избавились от документов, в которых содержалась провокационная информация.

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