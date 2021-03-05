Медицинские документы нашли у мусорки в Сегеже

Полиция начала проверку после того, как у жилого дома в Сегеже нашли выброшенные медицинские документы центральной районной больницы. В отдел полиции по Сегежскому району поступили сразу два заявления об обнаружении и хищении документов: одно — от граждан, а второе — от представителей центральной больницы.

Как рассказали ИА «Карелinform» в пресс-службе МВД республики, решение по обоим заявлениям еще не принято, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Агентство уточняет, что в начале недели на мусорной площадке местные жители обнаружили медицинские документы. Позднее о хищении заявили представители администрации ЦРБ. Жители не исключают, что неизвестные избавились от документов, в которых содержалась провокационная информация.