Харьковского чиновника уволили из-за фото с отдыха в Ницце

Директора департамента земельных отношений харьковской мэрии Сергея Колесника уволили после публикации фотографии его отдыха в Ницце. Об увольнении 25 августа заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее Колесник опубликовал на своей странице в соцсетях фото с отдыха в Ницце. На снимках он усаживается в автомобиль Porsche 911 с харьковскими номерами.

Спустя некоторое время чиновник удалил фотографии, однако они растиражировались в интернете. Мэр Харькова Терехов заявлял, что в случае подлинности снимков Колесник будет уволен.

Действия чиновника во время конфликта он назвал цинизмом и хамством.

«Он уволен!» — цитирует Терехова Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует увольнять главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По его словам, работа с ним идет одной командой.

17 августа украинские СМИ сообщили, что украинский лидер хочет лишить поста главнокомандующего ВСУ генерал-майора Залужного. Кандидатура на его место была уже якобы подобрана.